Скандал вокруг отстранения Супрун: инициатор дела разразился заявлениями в адрес и.о. министра

Политик выразил убеждение, что апелляция на решение суда будет отклонена.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который инициировал судебный иск против и.о. главы Минздрава, заявил, что Ульяна Супрун будет привлечена к уголовной ответственности, если она проигнорирует решение Окружного админсуда Киева о своем отстранении от должности.

Об этом он заявил рассказал в эфире ObozTV. По словам Мосийчука, его политическая сила считает отстранение Супрун "одним из элементов борьбы за улучшение медицинского обеспечения украинцев".

Читайте такжеПорошенко прокомментировал отстранение Супрун

"Моя основная претензия к Ульяне Супрун была, есть и остается в том, что получив кредит доверия, этот человек, который несет ответственность за государственную политику, в должности и.о. министра здравоохранения еще более ухудшила ситуацию в этой сфере", – заявил нардеп, инициировавший отстранение министра.

Мосийчук также прокомментировал наличие у и.о. главы Минздрава паспорта США. По его словам, "все, кто защищает Супрун, защищает нарушение Конституции".

Политик выразил убеждение, что апелляция на решение суда будет отклонена. Также он заявил, что пока апелляция не рассмотрена, любые действия Супрун во исполнение обязанностей министра здравоохранения "будут уголовным преступлением".

"На сегодняшний момент действует постановление Окружного суда Киева. В случае, если Ульяна Супрун нарушит это постановление, подпишет любое распоряжение, любой документ, любое решение, принятое ей как министром здравоохранения, это повлечет за собой уголовную ответственность. А еще будет уголовная ответственность для тех, кто вопреки Конституции продолжает ее держать на занимаемой должности", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.