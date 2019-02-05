В Запорожской области экспертиза подтвердила бешенство у волчицы, покусавшей трех человек

В селе, где произошло нападение, введен карантин.

В Запорожской области экспертиза подтвердила диагноз «бешенство» у волчицы, которая покусала троих жителей села Нововасильевка Бердянского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Бердянска.

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По словам начальника Бердянского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Дмитрия Дойнова, голову животного направили в Запорожскую региональную лабораторию на исследование.

Отмечается, что предварительный диагноз «бешенство» был отрицательным, но дополнительные исследования, экспертные заключения которых поступили сегодня, 5 февраля, показали, что волчица была больна бешенством.

В связи с этим в селе, где произошло нападение животного на людей, введен карантин.

Как сообщал УНИАН, 12 января в селе Нововасильевка Бердянского района волчица напала на трех человек и покусала их. Позже ее поймали и забили палками до смерти двое местных жителей. Они отрезали голову животного, а тело сожгли. Все трое пострадавших были госпитализированы, на данный момент они находятся под наблюдением врачей.