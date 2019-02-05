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"Суд запретил бороться с коррупцией": как в сети отреагировали на отстранение Супрун

16:39, 05 февраля 2019
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Большинство пользователей сети не согласны с решением суда по Супрун / фото УНИАН

В сети бурно отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Решение суда по Супрун много кто называет позорным и присоединяется к флешмобу #підтримуюсупрун.

Другие же, наоборот, считают, что ее отстранили из-за бездействия, а ее советы в Facebook называют "смешными".

Как сообщал УНИАН, 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.

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Теги: #суд#МОЗ#Ульяна Супрун