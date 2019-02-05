"Суд запретил бороться с коррупцией": как в сети отреагировали на отстранение Супрун
В сети бурно отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Решение суда по Супрун много кто называет позорным и присоединяется к флешмобу #підтримуюсупрун.
Другие же, наоборот, считают, что ее отстранили из-за бездействия, а ее советы в Facebook называют "смешными".
Ульяну не сдадим! #Супрунhttps://t.co/K4tPBOQQUy— Корни (@KoreniOrg) February 4, 2019
Лучше пусть его полечат мусийчюки! #Супрунhttps://t.co/8wDEWaauRn— Корни (@KoreniOrg) February 5, 2019
Под новостью об устранении Супрун в фб сообщение святого отца ПЦУ:— taratuta (@tututi_tutu) February 5, 2019
"Слава Богу! Наконец ее уволили."
Вот это я понимаю пример доброты и прощения😅#супрун
#підтримуюСупрунpic.twitter.com/t2uAVJ1wt1— Сергей Стерненко (@sternenko) February 5, 2019
Это позор. Никто, вы слышите никто не будет удивлен когда мосійчуків розвісчть по фонарям. Эй судьи, это вас тоже ждет. Держитесь Ульяна #Супрунhttps://t.co/tdndqMrOlt— Корни (@KoreniOrg) February 5, 2019
Я поддерживаю Ульяну #Супрун, потому что для любых реформ нужно время, которое ей не дают. Потому что впервые мне выкладывают прозрачную информацию о лекарствах и услуги. Потому что появилась надежда... Потому бесится фармацевтическая мафия.. Потому что... https://t.co/a0znEzbkQO— Hannya Churkina (@Kolyadka) February 5, 2019
Как сообщал УНИАН, 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.