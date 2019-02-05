"Суд запретил бороться с коррупцией": как в сети отреагировали на отстранение Супрун

Посты о Супрун в Facebook пишут с хэштегом #підтримуюсупрун.

В сети бурно отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Решение суда по Супрун много кто называет позорным и присоединяется к флешмобу #підтримуюсупрун.

Другие же, наоборот, считают, что ее отстранили из-за бездействия, а ее советы в Facebook называют "смешными".

Это позор. Никто, вы слышите никто не будет удивлен когда мосійчуків розвісчть по фонарям. Эй судьи, это вас тоже ждет. Держитесь Ульяна #Супрунhttps://t.co/tdndqMrOlt — Корни (@KoreniOrg) February 5, 2019

Я поддерживаю Ульяну #Супрун, потому что для любых реформ нужно время, которое ей не дают. Потому что впервые мне выкладывают прозрачную информацию о лекарствах и услуги. Потому что появилась надежда... Потому бесится фармацевтическая мафия.. Потому что... https://t.co/a0znEzbkQO — Hannya Churkina (@Kolyadka) February 5, 2019

Как сообщал УНИАН, 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.