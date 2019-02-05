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Супрун запрещено осуществлять полномочия и.о. министра, но не первого заместителя - суд

15:22, 05 февраля 2019
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Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава / фото УНИАН

Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком.

«Постановлением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне-Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю Министра», - сообщили в суде.

«Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения Украины полномочий такого Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года)», - отметили в суде.

При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра «может випсолнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению такого Министра». В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют.

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«Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна-Надежда получила гражданство Украины и в то же время до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), тогда как в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» в Украине существует единое гражданство», - говорится в сообщении.

Ранее суд открыл производство по иску Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Истец просил суд установить отсутствие у Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 закона «О Кабинете Министров Украины», пунктом 10 положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

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Теги: #суд#Супрун#Минздрав