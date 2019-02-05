Супрун запрещено осуществлять полномочия и.о. министра, но не первого заместителя - суд

Суд мотивировал свое решение наличием признаков очевидной противоправности во временном выполнении Ульяной Супрун как первым заместителем министра полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения её соответствующими полномочиями.

Ульяне Супрун запрещено осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения, но не первого заместителя.

Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком.

«Постановлением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне-Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю Министра», - сообщили в суде.

«Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения Украины полномочий такого Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года)», - отметили в суде.

При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра «может випсолнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению такого Министра». В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют.

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«Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна-Надежда получила гражданство Украины и в то же время до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), тогда как в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» в Украине существует единое гражданство», - говорится в сообщении.

Ранее суд открыл производство по иску Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Истец просил суд установить отсутствие у Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 закона «О Кабинете Министров Украины», пунктом 10 положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.