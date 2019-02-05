В Кабмине объяснили, почему Супрун не назначают министром

Ульяна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко заявил, что на сегодняшний день в парламенте нет голосов за назначение кого-либо министром здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун не назначают министром.

"На сегодняшний момент нет голосов в зале, я уверен, за назначение кого-либо министром здравоохранения. Нет такой кандидатуры, которая бы сейчас не расколола зал", - отметил Денисенко.

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Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook написал, что Окружной админсуд столицы частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука к премьер-министру Владимиру Гройсману о подписании им распоряжения о временном возложении на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения.

В свою очередь в Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.