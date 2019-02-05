Для больных раком марихуана нужна не только как обезболивающее — врач

Среди преимуществ применения каннабиса в лечении рака врач назвал то, что передозировка этим препаратом практически невозможна.

Каннабис применяют в лечении онкобольных не только как обезболивающее, но и как подавляющее тошноту средство.

Об этом в эфире Громадського сообщил Юрий Кондрацкий, врач-онколог Национального института рака.

«Есть еще одно преимущество у марихуаны для онкобольных пациентов — это хороший эффект против тошноты, вплоть до увеличения аппетита, после химиотерапии ... Преимущество каннабиса в том, что он имеет обезболивающий эффект и эффект против тошноты. Его невозможно использовать в монорежиме как обезболивающее, потому что он имеет средний обезболивающий эффект», — пояснил Юрий Кондрацкий.

Также среди преимуществ применения каннабиса в лечении рака врач назвал то, что передозировка этим препаратом практически невозможна, поэтому пациент не потребует постоянного контроля.

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Он отметил, что сейчас в медицине как обезболивающее используют трамадол и морфин, но оба препараты вызывают привыкание, требуют постоянного увеличения дозы и могут вызвать передозировки, что иногда приводило к летальному исходу.

Напомним, 30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун поддержала петицию и призвала способствовать легализации медицинского каннабиса.