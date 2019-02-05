Диетолог развенчала мифы о кофе

Диетолог отметила, что в день можно 400 мг кофеина для здоровых взрослых людей.

Бытует мнение, что кофе портит кожу, обезвоживает и вообще - яд. Поэтому диетолог Альбина Комиссарова опровергла мифы об этом напитке.

Как написала она на своей странице в Instagram, во-первых, каждый должнн ориентироваться на свое субъективное ощущение. "Если вам плохо после кофе, или наоборот, после кружки крепкого американо вы сладко спите - делайте так, как комфортно вам", - советует диетолог.

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Она отметила, что в день можно 400 мг кофеина для здоровых взрослых людей. Такое количество содержится в 4 чашках кофе или 10 банках колы, или 2 энергетических напитках.

"Когда кофеин может быть вреден здоровым людям? Дети и подростки должны избегать кофеина. Когда кофеин смешан с алкоголем. Более 4 чашек в день", - добавила Комиссарова.

Для беременных достаточно употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в сутки.

"Кофе может "сушить" полость рта, что вызывает ложное чувство жажды. Если хотите пить после чашки кофе - пейте. Кофе оказывает легкий мочегонный эффект, и если вы пьёте достаточно жидкости в течение дня, то все отлично", - подытожила диетолог.

Ранее американские ученые установили, что употребление алкоголя и кофе может быть секретом долголетия.