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В Кривом Роге от кори умерла женщина

19:36, 04 февраля 2019
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Число жертв кори в Украине возросло / фото УНИАН

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Информацию об этом подтвердили в горздраве Кривого Рога, передает "Первый городской".

Отмечается, что 29-го числа женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.

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Теги: #смерть#Кривой Рог#корь