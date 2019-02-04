В Кривом Роге от кори умерла женщина

3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

3 февраля от осложнений после перенесенной кори умерла жительница Кривого Рога Днепропетровской области.

Читайте такжеНа Кировоградщине от гриппа умер человек

Информацию об этом подтвердили в горздраве Кривого Рога, передает "Первый городской".

Отмечается, что 29-го числа женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.