В Кривом Роге от кори умерла женщина
19:36, 04 февраля 2019Страна
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3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.
Число жертв кори в Украине возросло / фото УНИАН
3 февраля от осложнений после перенесенной кори умерла жительница Кривого Рога Днепропетровской области.
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Информацию об этом подтвердили в горздраве Кривого Рога, передает "Первый городской".
Отмечается, что 29-го числа женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.
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