В Киеве на карантин ушла почти сотня школ

В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 43%.

В столице из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей приостановлен образовательный процесс полностью в 89 общеобразовательных школах, поклассово - еще в 17.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. По его словам, в целом учебный процесс приостановлен в 2841 классе.

В КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего числа учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,2%.

Отмечается, что за прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 14 тыс. 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 13 тыс. 967), что соответствует росту заболеваемости на 3,1%.

Читайте такжеВ январе заболевшим корью более 15 тысяч украинцев

По официальным данным, такой рост произошел за счет детского населения: детей заболело - 8951 (рост на 9,1% по сравнению с неделей до этого), взрослых - 5446 человек (снижение на 5,5%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, что составляет 45,2% от общего числа заболевших детей и 28,1% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью», - сообщил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети.

По информации КГГА, с начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 34 тыс. 813 человек, из них около 9 тыс. детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала главные угрозы в 2019 году. Многие из них касаются и Украины.