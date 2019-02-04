В январе корью заболели более 15 тысяч украинцев

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской области.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.

Об этом сообщается на сайте министерства. Так, в течение 5-й недели 2019 года корью заболели 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей.

"Всего с 28 декабря 2018 года до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина в опасности: главные угрозы здоровью человечества в 2019 году по версии ВОЗ

Как отмечается, самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ривненской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 человек: 583 взрослых и 475 детей) областях и в г. Киев (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).

"Прививки - единственная надежная защита от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отмечают в Минздраве.