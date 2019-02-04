На Кировоградщине от гриппа умер человек
11:25, 04 февраля 2019Страна
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В Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 4062 человека, из них 24,6 % детского населения.
В Украине свирепствует грипп / фото УНИАН
В Кировоградской области от гриппа умер еще один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава Украины.
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"Зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа в Кропивницком районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных вирусом гриппа А (H3N2). Все заболевшие не были привиты против гриппа.
Ранее во Львовской области от осложнений гриппа в больнице умер 51-летний мужчина.
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