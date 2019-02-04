Украинка запустила в США платформу для помощи онкобольным в Украине

4-го февраля во Всемирный день борьбы против рака в Украине запускается новый онлайн-проект – сайт www.cancer.in.ua.

Украинская журналистка Анна Морозова запустила в США платформу для помощи онкобольным в Украине.

Онлайн-платформа www.cancer.in.ua создана для помощи онкобольным в Украине и привлечения помощи среди американских благотворительных фондов.

Эта идея пришла Анне после того, как она в течение полугода боролась за жизнь своей бабушки в Украине и Америке.

“Рак – это Третья Мировая война современности, холодная, не объявленная война, которая только в прошлом году унесла жизни почти 10 миллионов человек. Трудно осознать масштаб потерь? 10 миллионов – это население целой страны. Представьте, что каждый год с карты мира исчезала бы Беларусь, Швеция или Португалия. А прогноз на будущее – еще хуже. К 2030-му от рака ежегодно будут погибать уже 20 миллионов ни в чем не повинных человек. Маленькие дети и старики, женщины и мужчины в расцвете сил, дворники, университетские профессора, звезды шоу-бизнеса и миллионеры – этот враг не щадит никого. И нам его не победить, пока мы будем думать, что нас-то эта зараза обойдет стороной”, - говорит автор проекта Анна Морозова.

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По статистике Американского онкологического общества:

- в течение жизни заболеют раком 40% мужчин и 38% женщин

- 22% мужчин и 19% женщин от рака умрут

Именно поэтому необходимо знать об опасности и не молчать, если вы уже прошли через онкологию или находитесь в процессе лечения. ‪Сегодня, 4-го февраля, во Всемирный день борьбы против рака в Украине запускается новый онлайн-проект – сайт www.cancer.in.ua.

Его основные задачи:

· запустить перевод с английского языка важных информационных материалов о симптоматике и течении болезни, протоколов лечения рака, руководств по реабилитации

· повышать осведомленность о рисках возникновения и последствиях онкологии

· дать платформу для высказываний и обсуждений, на сайте регулярно публикуются истории тех, кто уже прошел через лечение рака в Украине

· оказывать информационную и психологическую поддержку, объединять заболевших в группы по городам и по виду рака

· собирать отзывы о лечении в украинских клиниках.

Сайт может наполнять любой зарегистрированный пользователь и делиться с другими важной информацией, которая, возможно, поможет спасти чью-то жизнь.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля украинцам будут оказывать бесплатно более 50 диагностических и лечебных услуг. Граждане смогут бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов и распространенные виды онкологии.