Супрун "забраковала" бутерброды с колбасой и назвала украинцам альтернативу

Здоровая альтернатива бутерброду с колбасой — это ломтик сала, черный хлеб и горчица, говорит Супрун.

Привычный для многих украинцев завтрак в виде бутербродов с колбасой - нездоровая пища, рассказала и.о.главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Как написала она на своей странице в Фейсбук, белый хлеб содержит много соли, что грозит сердечно-сосудистыми болезнями. Кроме того, у хлеба высокий гликемический индекс, то есть батон стремительно поднимает уровень сахара в крови. То есть из-за действия инсулина уровень сахара упадет, а вы опять будете голодны.

"Колбаса, как обидно для многих это не было бы услышать — неполезна для всех. В ней также много соли. К примеру, в 100 граммах салями половина дневной нормы соли. Это процесированное мясо, регулярное чрезмерное потребление которого увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной. Поэтому советуют полностью отказаться или минимизировать употребление процесированных мясных продуктов (колбасы или сосисок) — не чаще 3-х раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно", - подчеркнула Супрун.

Также она добавила, что килограмм колбасы стоит значительно дороже килограмма хорошего мяса.

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"Помните, что готового красного мяса советуют есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также нежелательно употреблять его каждый день. Более здоровая альтернатива — птица", - посоветовала исполняющая обязанности главы Минздрава.

А вот насчет масла ученые не протестуют. Если это настоящее сливочное масло, а не спред или маргарин, то все в порядке. В нем есть витамины А, D, K и жирные кислоты с короткой цепью, которые быстро включаются в метаболизм, а не запасаются на боках.

Кроме того, следует помнить, что в масле много насыщенных жиров, от чрезмерного употребления которых нас справедливо предостерегают медики. К примеру, в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина — 50 грамм (для масла жирностью 81%), а это — двойная дневная норма для нашего организма.

"Бутерброд или сэндвич — это действительно удобно. Поэтому если вы привыкли к такой еде и не хотите отказываться, старайтесь чаще выбирайте здоровые варианты", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Среди этих здоровых вариантов - отрубной хлеб, в котором больше витаминов, есть клетчатка, и меньший гликемический индекс. Можете выбрать ржаной хлеб — в нем много магния, железа, кальция и витаминов группы В.

Колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка.

Добавляйте овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы до паштетов. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира.

Другими “намазками” могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, грибов или тыквы и сала.

"Здоровая альтернатива колбасе — это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все эти варианты значительно полезнее и дешевле колбасы и подойдут всей семье", - подытожила Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как есть сало с максимальной пользой для здоровья.