Врач рассказал, кому в Украине нужно разрешить марихуану

По мнению врача, вопрос легализации "не должен выходить за пределы очень тяжелых и неизлечимых".

Легализация в Украине марихуаны (каннабиса) в медицинских целях должно предусматривать, что доступ к наркотику будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко, комментируя соответствующую инициативу руководителя Минздрава Ульяны Супрун, передает "Обозреватель". Врач выразил удивление тем фактом, что в Украине легализацию "почему-то ставят острой проблемой, чем-то необычным".

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"Первая сторона этого вопроса – во многих странах каннабис действительно только для медицинских целей применяется. Это первое. Во-вторых, наркотики, даже тяжелые наркотики, такие, как морфин гидрохлорид, применяются и в нашей стране в действительно неизлечимых больных. В-третьих, если это будет только по медицинским показаниям и порядок назначения будет таким же, как у других наркотических веществ, я ничего особенного в этом не вижу", – пояснил кандидат медицинских наук.

По его словам, вопрос легализации "не должен выходить за пределы очень тяжелых и неизлечимых".

"Как правило, наркотические средства назначаются онкобольным. Каннабис может применяться не только для онкобольных, но и для больных с некоторыми психическими заболеваниями и заболеваниями центральной и периферической нервной системы. То есть показания к его применению несколько шире. Но еще раз повторяю – это должно быть исключительно по медицинским показаниям", – подчеркнул Сидоренко.

"И продажу его должны контролировать. Даже не продажа, а выдача пациентам должна абсолютно тщательно контролироваться и медицинскими и правоохранительными органами", – добавил он.

По мнению врача, легализация каннабиса в лечебных целях "довольно узкая медицинская проблема, которая не стоит того, чтобы выносить ее на публичное обсуждение".