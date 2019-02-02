Супрун рассказала, какие лекарства несовместимы с алкоголем и касается ли это антибиотиков

Распространенное мнение, что все антибиотики несовместимы с алкоголем, происходит из 1950-х, раннего периода их применения.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем.

"Прежде всего - безопасной дозы алкоголя не существует. То есть в любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем. Призываем вас уменьшать его потребление вплоть до полного отказа. А если выпили, то не садитесь за руль", - напомнила Супрун на странице в Facebook.

По ее словам, распространенное мнение, что все антибиотики несовместимы с алкоголем, происходит из 1950-х, раннего периода их применения. Тогда пенициллин, первый препарат, стоил очень дорого, а его взаимодействие с другими лекарственными средствами не было изучена. Чтобы точно подействовало, пациентам советовали воздержаться от алкогольных напитков.

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После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание, это - названия действующего вещества, а не самого лекарства.

Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. И эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Из-за увеличенной нагрузки они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго.

"Кроме этого, изониазид - препарат для лечения туберкулеза - слишком токсичен для печени, поэтому его сочетание с алкоголем - разрушительное", - подчеркнула чиновник.

Остальные антибиотики не имеют строгих противопоказаний относительно алкоголя.

Однако, помимо антибиотиков, есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем. Их сочетание вызовет существенные побочные эффекты.

Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем:

Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

Для сердечно-сосудистых болезней (в частности, нитроглицерин). Они вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноамино-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критично повышает давление.

Антигистаминные препараты. Алкоголь усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

Препараты, что прописывают в случае тревожности и эпилепсии. Их сочетание с алкоголем приводит к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение. Есть риск передозировки.

Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Возможны язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

Антикоагулянты. В зависимости от дозы, возможные или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

Витамины и минералы, в том числе из пищи. Алкоголь мешает усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 нужен для образования нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и рост уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Повреждения печени, зуд, желудочные кровотечения.

Ранее УНИАН сообщал, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун выступила за легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Она напомнила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней.