В Ивано-Франковске объявлен карантин в школах

Также специалисты рекомендовали ограничить массовые мероприятия для детей в течение этого месяца.

В Ивано-Франковске в общеобразовательных учебных заведениях из-за сезонного обострения острых респираторных инфекций и гриппа с понедельника, 4 февраля, объявлен карантин.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме сегодня, 1 февраля, такое решение приняла профильная комиссия.

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Отмечается, что общеобразовательные учреждения (42 школы) и внешкольного образования (12 муниципальных учреждений) приостановят учёбу с 4 февраля по 8 февраля (включительно).

Также комиссия рекомендовала ограничить массовые мероприятия для детей в течение этого месяца. По словам начальника управления здравоохранения горисполкома Марии Бойко, больше всего от ОРВИ страдают именно дети. В частности, за последние 4 недели за медицинской помощью обратились более 6 тысяч пациентов в возрасте до 18 лет. А это - почти 70% от общего количества больных.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заметил, что при необходимости карантин будет продлен.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах продлен еще на неделю – до 8 февраля.