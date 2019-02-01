Не берите пример с Ляшко: Супрун рассказала, где можно найти вакцины

Если врач заведения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главному врачу.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, где можно найти вакцины.

"Во-первых, не нужно брать пример с нардепа Ляшко или искать вакцины по блату и через знакомства. Во-вторых, не ищите вакцины в обычных больницах", - отметила она на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что все вакцины по календарю прививок делают только в коммунальных заведениях здравоохранения, предоставляющих первичную помощь. Это медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры.

По ее словам, по календарю профилактических прививок, есть вакцины от 10 опасных болезней — гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита. Их закупает государство и развозит в региону Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные.

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Также Супрун отметила, что проверить остатки вакцин по регионам можно по ссылке.

"Если врач заведения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главному врачу. Если уладить вопрос не удалось и при участии главного врача, обратитесь в местный департамент здравоохранения", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Планируется, что вакцины, закупленные за государственный счет, станут доступны в частных клиниках и кабинетах врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ. Механизм передачи таким заведениям вакцин за средства госбюджета сейчас согласовывается в министерстве здравоохранения Украины.

"Это не означает, что все, кто подписал декларации в частных клиниках и с врачами-ФОПами, не могут сделать прививки по календарю. В таком случае вы можете вакцинироваться в любом коммунальном заведении здравоохранения, например, в ближайшей амбулатории", - добавила Супрун.

Ранее в Минздраве отреагировали на видео народного депутата Олега Ляшко, на котором ему делают прививки против кори и где он утверждает, что вакцин нет.