Не ем, но толстею: диетолог назвала главную ошибку в похудении

Организм при таком питании не может нормально функционировать и "запасается" жиром.

Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности "голодной" диеты, когда люди все равно набирают вес.

На своей странице в Instagram она объяснила, что организм при таком питании не может нормально функционировать и "запасается" жиром.

"Очень часто я слышу от своих пациентов жалобы: "Почему так? Я почти ничего не ем или ем совсем мало, а вес не падает и даже растет!?" Здесь главная причина в изменении метаболизма при ограниченном питании", – пишет она.

Диетолог подчеркнула: чтобы поддерживать обмен веществ, необходимо поступление белков, жиров и углеводов с пищей в организм.

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"Когда человек сидит на "голодной" диете, то калорийность потребляемой им пищи низкая, количество энергии снижено (из-за недостатка пищи). Организм не может полноценно функционировать, дефицит веществ воспринимается как стресс. Во время стресса в коре надпочечников вырабатывается гормон кортизол, который вызывает, во-первых, распад мышечной ткани, а во-вторых, задержку воды в организме", – рассказала Фус.

"Замедляется метаболизм, организм запасает энергию в виде жира. И что в итоге? Мышечной ткани (метаболическая ткань) становится меньше, а вода и жир, наоборот, задерживаются. То есть меняется состав вашего тела (мышцы/жир). Это означает, что привести себя в форму будет сложнее. Чтобы не нарушать и не замедлять метаболизм, более полезно и эффективно питаться правильно и поддерживать мышцы в тонусе. Вот почему нормализация ежедневного питания – первое, с чего начинается путь к стройному телу", – добавила она.

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