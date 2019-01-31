В Ужгороде карантин в школах продлили до 8 февраля

Эпидемический порог в городе превышен на 58,6%. Медики фиксируют дальнейший рост заболеваемости.

В Ужгороде в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах продлен еще на неделю - до 8 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, соответствующее решение сегодня приняла противоэпидемическая комиссия.

Согласно сообщению, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ужгороде остается сложной, эпидемический порог превышен на 58,6%. Медики фиксируют дальнейший рост заболеваемости среди жителей города.

Читайте такжеУкраина стала лидером в Европе по смертности из-за неправильного питания

Также, по данным пресс-службы, среди общего количества заболевших почти 60% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Сейчас госпитализирован 101 больной, из них - 81 ребенок.

В горсовете также уточнили, что за последние три недели эпидемического сезона среди ужгородцев зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев диагноза сезонного гриппа типа А, в том числе один случай гриппа типа А+В.

«Для снижения темпов заболеваемости специалисты рекомендуют продлить карантин в школьных учебных заведениях до стабилизации эпидемической ситуации в Ужгороде. Рекомендуется ввести ограничительно-карантинные мероприятия в детских дошкольных учебных заведениях города», - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в школах Ужгорода в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января объявили карантин.