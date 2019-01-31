Супрун выступила за легализацию медицинского каннабиса в Украине

В Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях.

Вчера на сайте Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

Оправдано ли такое использование, спрашивает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да.

Так, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, - нормальная мировая практика.

Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулирован во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней.

"Относительно Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло почти двум миллионам граждан, которые страдают от хронической боли и других расстройств", - подчеркнула Супрун.

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Медицинский каннабис применяют в таких случаях:

◾ Болезнь Альцгеймера. Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогресс болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных болезней.

◾ Рак. Главной ценностью медицинского каннабиса является паллиативная помощь онкобольным. Впрочем, клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака.

◾ Хроническая боль. Масштабные рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли.

◾ Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. 50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения.

◾ Множественный склероз. Каннабис эффективное и безопасное паллиативное средство при этой болезни. Кроме того, исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС.

◾ Эпилепсия у взрослых и детей. Медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических приступов, в том числе — в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению.

◾ Тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

◾ В США медицинский каннабис назначают также в случае посттравматического синдрома и глаукомы.

◾ Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревожности, нарушения сна, улучшение аппетита у ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

"Конечно, перед любым назначением врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости. Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию медицинского применения каннабиса в научных целях и медицине... Присоединяйтесь и подписывайте петицию на сайте ВРУ", - призвала и.о. главы Минздрава.