Украина стала лидером в Европе по смертности из-за неправильного питания

В 2016 году смертность в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, составила 349 человек на 100 тысяч населения.

Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с неправильным питанием.

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Первое место в рейтинге заняла Украина, сообщает "Информатор" со ссылкой на исследование в European Journal of Epidemiology.

Ученые проводили исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения. Они проанализировали данные 51 страны европейского региона ВОЗ (вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, которые географически расположены в Азии) за период с 1990 по 2016 год.

На первом, самом худшем месте, в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, по процентному соотношению оказалась Украина. Уровень смертности по этой причине в 2016 составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.

После статистического пересчета с поправкой на возрастную структуру населения Украины этот показатель за 2016 составил 349 смертей на каждые 100 тысяч населения. Это самое высокое число в Восточной Европе и четвертое среди всех исследованных стран. Хуже дела обстоят только в Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. А вслед за Украиной идут Молдова, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Россия и Грузия.

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вторы исследования подчеркивают, что жители стран, которые попали в антирейтинг, пострадали от болезней, вызванных нездоровым питанием. Наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых болезней, по их данным, вызвали диеты с ниизким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия (в первую очередь соли).

В западноевропейских странах ситуация намного лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Лучшее всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих странах из-за нездорового питания от сердечно-сосудистых болезней умирают от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

В странах, где главным кухонным маслом осталось подсолнечное — в Украине, России, Румынии или Болгарии, уровень этой смертности стабильно высок с 1990 года. В странах же, которые начали использовать рапсовое масло (Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва), за этот период смертность от ишемической болезни сердца резко упала.