У Супрун обиделись на полуголого Ляшко и ответили на его слова (видео)

Вакцины не предоставляются "по блату", "для своих" или по договоренностям, подчеркнули в Минздраве.

В Минздраве отреагировали на видео народного депутата Олега Ляшко, на котором ему делают прививки против кори и где он утверждает, что вакцин нет.

"Лидер Радикальной партии грязно манипулирует информацией и, обвиняя всех вокруг во лжи и убийствах, сам ставит под угрозу вопрос национальной безопасности - вакцинацию. В условиях эпидемии кори это недопустимо и аморально!", - подчеркнули у Супрун.

Они опровергли ряд тезисов в заявлении Олега Ляшко:

❌ Фейк: "Искали вакцину по всей стране. Подняли на уши нескольких главных врачей, главного инфекциониста Минздрава и еще многих знакомых. Вакцины нигде нет"

✅ Факт: В Минздраве Украины не существует должности главного инфекциониста. Эту должность ликвидировали еще в июле 2017 года. Вакцины надо искать не у главных врачей или инфекционистов, а в коммунальных учреждениях здравоохранения первичного звена.

Надо понимать, что речь идет о коммунальных заведения здравоохранения. Если народный депутат пытался найти вакцину в частных клиниках, то тем более странными кажутся обвинения в адрес Минздрава Украины, поскольку обеспечение вакцинами частных медицинских учреждений - ответственность не министерства, а руководства таких заведений.

❌ Фейк: "Через 4 часа нашли "по блату" несколько ампул"

✅ Факт: Вакцины не предоставляются "по блату", "для своих" или по договоренностям. Существует четкая процедура, определенная законодательно. Вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска — военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики. Так же вакцинироваться могут люди, которые контактировали с больным корью. Эти процедуры являются абсолютно четкими и прозрачными.

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Вакцинация против кори является плановым мероприятием. В случаях контакта с больным корью прививки, по рекомендации врача, может проводиться экстренно. Экстренно - значит в течение 72 часов после контакта. Народный депутат заявляет, что ему сделали прививку “в 12 ночи”. Это грубое нарушение норм и требований работы сотрудников медучреждения, ведь пока не понятно, на каких основаниях сотрудники во внерабочее время осуществляли вакцинацию, были ли это работники кабинета прививок и был пациент должным образом осмотрен семейным врачом или терапевтом тому подобное. Минздрав Украины выясняет эти обстоятельства.

❌ Фейк: "Вакцины нет или некачественная!"

✅ Факт: Все вакцины против кори, закупленные за средства Госбюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), качественные и безопасные. Качество вакцин подтверждено преквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и масштабным опытом использования в разных странах мира.

❌ Фейк: "Только в Киеве за последнее время умерло 7 человек".

✅ Факт: За 4 недели этого года корью заболели 11 757 человек по всей Украине, умерли 6. В Киеве - 901 случай кори, в Киевской области - 552, и ни один человек не умер от кори - ни в Киеве, ни в киевской области.

"Такое поведение напоминает работу российских троллей, которые используют подрыв доверия к вакцинации как один из инструментов гибридной агрессии", - подчеркнули в Минздраве.