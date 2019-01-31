Супрун назвала украинцам альтернативу спортзалу
При ходьбе мы не только перемещаемося в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, почему ходить пешком полезно:
▪ это хорошая тренировка для сердца и сосудов;
▪ улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород;
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▪ влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;
▪ уменьшает стресс и тревожность;
▪ помогает поддерживать здоровый вес.
"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь — не требуются специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
Для того, чтобы получать пользу для здоровья — достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час, - пояснила Супрун.
"Если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом — просто ходите", - советует она.
Ранее Супрун посоветовала украинцам заниматься танцами, объяснив преимущества такой физической активности.