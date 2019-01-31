Супрун назвала украинцам альтернативу спортзалу

Старайтесь проводить как можно больше времени в движении, ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие, советует Супрун.

При ходьбе мы не только перемещаемося в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, почему ходить пешком полезно:

▪ это хорошая тренировка для сердца и сосудов;

▪ улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород;

Читайте такжеСупрун объяснила, как инфаркт проявляется у женщин

▪ влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;

▪ уменьшает стресс и тревожность;

▪ помогает поддерживать здоровый вес.

"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь — не требуются специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Для того, чтобы получать пользу для здоровья — достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час, - пояснила Супрун.

"Если у вас нет времени посещать зал или заниматься спортом — просто ходите", - советует она.

Ранее Супрун посоветовала украинцам заниматься танцами, объяснив преимущества такой физической активности.