Суд остановил реорганизацию в Одесском национальном медицинском университете

И.о. министра здравоохранения отмечает, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс.

Суд остановил процесс реорганизации Одесского национального медицинского университета.

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Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, постановлением судьи окружного административного суда города Киева Юлии Шрамко остановлено действие распоряжения Кабинета министров «Об образовании Национального Одесского медицинского университета».

«Это реакция суда в ответ на заявление самопровозглашенного и.о. главы университета Юрия Сухина. Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а следовательно, заведением будет продолжать руководить Запорожан и его приспешники», - отмечает Супрун.

Она напомнила, что летом 2018 года Минздрав уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана, а «причина - грубое нарушение контракта и превращение заведения высшего образования в собственное феодальное владение». Исполняющим обязанности ректора Минздрав назначил Константина Аймедова.

«Дальше начались рейдерские захваты университета с титушки и постоянным срывом учебного процесса. Запорожан всячески саботировал работу заведения. А суды играли ему на руку, издав ряд постановлений, которые запретили наделять всех лиц полномочиями ректора или исполняющим обязанности ректора ОНМедУ каким-либо способом», - пишет Супрун.

Также она отмечает, что для того, чтобы разрешить эту ситуацию, правительство поддержало инициативу Минздрава реорганизовать университет - создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

«И вот опять, Минздрав возвращает без рассмотрения все документы, подписанные не уполномоченными министерством лицами. Это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более чем 7 тыс. студентов и 2300 работников», - отмечает Супрун.

По ее словам, все это происходит из-за «властных амбиций нескольких коррупционеров, которые не хотят уходить с насиженного места».