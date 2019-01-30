В одной из больниц Львова из-за кори запретили партнерские роды

Также запрещено свободное посещение беременных и рожениц.

Во Львове из-за вспышки кори временно запретили партнерские роды в родильном отделении 3-й городской клинической больницы.

Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в Facebook.

Также запрещено свободное посещение беременных и рожениц на период эпидемической вспышки кори.

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«Администрация сообщает, что в связи с повышенным уровнем заболеваемости детского и взрослого населения города Львова корью, с целью предотвращения распространения кори в детских и родильных стационарах города Львова согласно поручению управления здравоохранения Львовского городского совета, запрещены практика партнерских родов, свободное посещение беременных, рожениц на период эпидемической вспышки кори», - отмечается в сообщении.

Срок действия запрета пока не известен.

Как сообщила и.о. начальника отдела материнства и детства департамента здравоохранения Львовской ОГА Любомира Кутневич, во Львовской области с начала года заболели корью по первичному диагнозу 2112 человек, в том числе 1388 детей, 724 взрослых. Получили прививки против кори в текущем году около 4 тысяч человек.

По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости корью зафиксированы во Львове, Дрогобыче, Червонограде, а также в Пустомытовском, Яворовском, Дрогобычском, Стрыйском, Николаевском и Жолковском районах.