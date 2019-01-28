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На Львовщине от осложнений гриппа умер 51-летний мужчина (видео)

18:52, 28 января 2019
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К врачам он обратился на третий день болезни / УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

К врачам он обратился на третий день болезни и через несколько часов скончался.

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Медики говорят, у него развилось воспаление легких. Такое стремительное развитие пневмонии характерно для вируса типа А (H1N1), который и поразил мужчину.

Эпидпорог на Львовщине превышен уже в нескольких районах области. На карантин закрыли две школы. Одновременно в Шостке в Сумской области закрывают все 15 школ и восемь учреждений внешкольного образования. Эпидпорог в городе хоть и не превышен, но количество заболевших стремительно растет.

Отмечается, если недели карантина будет недостаточно – его продолжат. Сейчас эпидемический порог превышен в пяти областях – Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской.

По официальным данным, в этом году от гриппа уже умерло 17 человек.

Как сообщал УНИАН, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что эпидемию заболевания могут объявить в пределах области.

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Новость в сюжете: Эпидемия гриппа в Украине
Теги: #грипп#Львовщина