За неделю корь "скосила" более 3 тысяч украинцев, один человек умер

На прошлой неделе в Украине корью заболели 3 тыс. 279 человек - 1 тыс. 350 взрослых и 1 тыс. 929 детей.

С начала года корью заболели более 11 тыс. 700 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья.

«За 4-ю неделя 2019 года корью заболели 3 тыс. 279 человек - 1 тыс. 350 взрослых и 1 тыс. 929 детей (это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей). От осложнений кори умер 1 взрослый. В общем уже в этом году умерло 6 человек, среди которых 2 ребенка. В 2018 году корь забрал 16 жизней», - говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что с 28 декабря 2018 г. до 25 января 2019 г. корью в Украине заболели 11 тыс. 757 человек — 4 тыс. 876 взрослых и 6 тыс. 881 ребенок.

«В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (в целом заболели 2 тыс. 112 человек: 724 взрослых и 1 тыс. 388 детей), Винницкой (в целом зарегистрировано 1 тыс. 120 больных: 473 взрослых и 647 детей), Ривненской (заболели 1 тыс. 112 человек: 366 взрослых и 746 детей), Хмельницкой (в целом там 815 больных: 448 взрослых и 367 детей) областях и г. Киев (заболел 901 человек: 458 взрослых и 443 детей)», - сообщили в министерстве.