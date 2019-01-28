Во Львове в детсаду отравились 10 малышей

Сейчас 9 детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице.

Во львовском садике №153 на ул. Научной, 108, отравились 10 детей ясельной группы.

Об этом на странице горячей линии города Львова в Facebook написала одна из мам. Заведующая заведения Юлия Кукурика подтвердила ZAXID.NET эту информацию.

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Она сообщила, что действительно десять детей ясельной группы заболели. Также отметила, что у детей тошнота, в некоторых есть температура.

"Да, действительно. В четверг-пятницу заболели дети ясельной группы. Сейчас 9 детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице. Пока еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще неизвестна", – сообщила заведующая Юлия Кукурика.

По ее словам, в пятницу и понедельник утром в заведении провели дезинфекцию. Садик продолжает работать. К слову, в садике есть две ясельные группы. Однако в понедельник, 28 января, в ясельной группе, где массово заболели дети, присутствуют лишь трое из 16 малышей.

Как сообщал УНИАН, после поездки в школьном автобусе в Барышевском районе на Киевщине 12 учеников госпитализированы с симптомами отравления.