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В одном из городов на Сумщине все школы закрыли на карантин (видео)

11:23, 28 января 2019
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В городе эпидпорог хоть и не превышен, однако наблюдается стремительный рост количества больных за последнюю неделю. Поэтому и решили остановить учебный процесс карантинными мерами. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Если же одна неделя вынужденных каникул не поможет, карантин в школах продлят. На прошлой неделе на двухдневные каникулы перед выходными отправили школьников в нескольких районах области. На Сумщине в этом году от гриппа умерли двое пожилых людей в Конотопе.

Напомним, с начала сезона заболевания в Украине из-за гриппа умерли 25 человек. Больше всего смертей на Черниговщине, там умерли девять человек. Все школы Чернигова, а также 40 учебных заведений в области закрыли на карантин.

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