Украину накрыла опасная инфекция: что нужно знать (инфографика)

При этой инфекции насморк, высокая температура – все как при гриппе.

Вспышка кори в Украине не идет на спад. Еще одной сложностью стало то, что она наложилась на массовое распространение гриппа.

Так, как изначально симптомы очень похожие, многие просто пропускают самый важный период лечения. Что нужно знать об инфекции-убийце, рассказал "Обозреватель".

Даже медики признают, что в первые пару дней их трудно отличить даже специалисту.

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"Насморк, высокая температура – все как при гриппе. Правда, при кори могут во рту появиться белесые пятна, хотя некоторые могут спутать их с ангиной. И конъюктивит. Сыпь может появиться позже", – пояснил доцент кафедры медуниверситета, детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Также вирус кори может поражать и внутренние органы. "Высыпания ведь происходят и на слизистых оболочках внутренних органов. Они могут поражать кишечник, поэтому у человека может быть понос и даже что-то похожее на дизентерию", – рассказал врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев.

Врачи считают, что корь можно лечить и в домашних условиях. "Если это не маленький ребенок, если нет хронических заболеваний. Если у вас температура, вы ее сбиваете и чувствуете себя нормально, то можно болезнь лечить и дома. Но врач обязательно должен осмотреть больного и назначить лечение. Потому что сыпь может быть и при других достаточно опасных болезнях", – сказал Евтушенко.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.