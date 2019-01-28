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Украину накрыла опасная инфекция: что нужно знать (инфографика)

09:44, 28 января 2019
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Также вирус кори может поражать и внутренние органы / фото Shutterstock

Так, как изначально симптомы очень похожие, многие просто пропускают самый важный период лечения. Что нужно знать об инфекции-убийце, рассказал "Обозреватель".

Даже медики признают, что в первые пару дней их трудно отличить даже специалисту.

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"Насморк, высокая температура – все как при гриппе. Правда, при кори могут во рту появиться белесые пятна, хотя некоторые могут спутать их с ангиной. И конъюктивит. Сыпь может появиться позже", – пояснил доцент кафедры медуниверситета, детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Также вирус кори может поражать и внутренние органы. "Высыпания ведь происходят и на слизистых оболочках внутренних органов. Они могут поражать кишечник, поэтому у человека может быть понос и даже что-то похожее на дизентерию", – рассказал врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев.

Врачи считают, что корь можно лечить и в домашних условиях. "Если это не маленький ребенок, если нет хронических заболеваний. Если у вас температура, вы ее сбиваете и чувствуете себя нормально, то можно болезнь лечить и дома. Но врач обязательно должен осмотреть больного и назначить лечение. Потому что сыпь может быть и при других достаточно опасных болезнях", – сказал Евтушенко.

фото Обозреватель

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.

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Теги: #корь в Украине