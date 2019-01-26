Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году

Супрун объяснила, что те врачи, которые на самом деле являются хорошими врачами, имеют много пациентов, за каждого пациента получают деньги.

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тыс. грн.

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Такую сумму назвала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью радио Свобода. Она связывает увеличение заработной платы с введением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

«Те врачи, которые на самом деле являются хорошими врачами, имеют много пациентов, за каждого пациента получают средства, и в конце они имеют новый трудовой договор с медицинским заведением. Они уже не привязаны к тарифной сетке. И за каждого пациента получают какую-то часть денег», – объясняет она.

По ее оценке, заработная плата врачей и медсестер в связи с медицинской реформой выросла в два-три раза.

«На уровне семейных врачей первичного звена – (зарплата достигает – ред.) от 15-ти до 25-ти тыс. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, это педиатр, или семейный врач, или терапевт. И очень важно также сказать, что опрос показывает, что 76% украинцев не только выбрали своего врача, но они также довольны своим выбором. Три четверти уже довольны своими врачами», – сказала Супрун.