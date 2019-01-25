Супрун объяснила, как инфаркт проявляется у женщин

По данным американских кардиологов, женщины очень боятся не столько инфарктов, сколько госпитализации.

Инфаркт у женщин может проявляться не так, как у мужчин, заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"Сердечный приступ проявляется болью жгущего или сжимающего характера, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это длится несколько минут или отступает и снова возвращается", - пишет она в Facebook.

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Но у женщин инфаркт может проявляться иначе:

- могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот;

- часто болит между лопатками;

- дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит;

- может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот или возникнет головокружение и тошнота.

"Если у вас такие симптомы — немедленно вызывайте скорую. Можно принять ацетилсалициловую кислоту — она останавливает свертывание крови и образование тромбов. Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните 103 и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится", - говорится в сообщении.

Ранее Супрун рассказывала, что сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности украинцев.