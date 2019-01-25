На Харьковщине заболеваемость корью за неделю выросла на 40%
13:04, 25 января 2019Страна
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За неделю в области зарегистрировали 107 больных.
На Харьковщине резко возросла заболеваемость корью / фото pixabay.com
В Харьковской области за 4 неделю по сравнению с 3 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 40%.
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Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава Украины, за последнюю неделю зарегистрировали 107 больных, из них дети – 42 (39,3%).
Всего с начала года по состоянию на 23.01.2019 зарегистрирован 281 случай, из них дети - 42,3% (119 случаев).
"Лабораторно диагноз кори подтвержден у 18,5 % больных. Госпитализированы 214 больных. Летальные случаи не регистрировались", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Минздрав хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.
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