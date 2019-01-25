цей матеріал доступний українською

На Харьковщине заболеваемость корью за неделю выросла на 40%

13:04, 25 января 2019
Страна
14 0
На Харьковщине резко возросла заболеваемость корью / фото pixabay.com

Читайте такжеВрач назвал ключевую причину вспышки кори в Украине

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава Украины, за последнюю неделю зарегистрировали 107 больных, из них дети – 42 (39,3%).

Всего с начала года по состоянию на 23.01.2019 зарегистрирован 281 случай, из них дети - 42,3% (119 случаев).

"Лабораторно диагноз кори подтвержден у 18,5 % больных. Госпитализированы 214 больных. Летальные случаи не регистрировались", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Минздрав хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьковщина#корь в Украине