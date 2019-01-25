Врач назвал ключевую причину вспышки кори в Украине

Сейчас эпидпорог перешагнули западные регионы страны и Одесская область.

Причина эпидемии кори в Украине – слишком большое количество "отказников". Ведь подавляющее большинство больных – это те, кто не вакцинировался.

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Об этом заявил член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас страна вынуждена расплачиваться за эту халатность.

"В отдельных регионах Украины уже можно вводить эпидемическую обстановку. Потому что там превышен порог заболеваемости корью", – подчеркнул Зинчук.

По его словам, эпидпорог перешагнули западные регионы страны и Одесская область. Также очень большое количество больных в Киеве.