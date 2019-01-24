Во Львовской области врачи-виртуозы спасли раненого в сердце пациента (видео)
На Львовщине врачи спасли пациента с глубинным ранением в сердце.
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Довезти в областную специализированную больницу мужчину не успели бы, поэтому медики городского госпиталя взялись за единственный дефибриллятор на всю больницу и таки запустили раненное сердце, говорится в сюжете ТСН.
Львовские коллеги говорят - то, что врачи сделали в условиях районной больницы, - фактически чудо. А работу тамошних хирургов называют виртуозной.
Мужчина был в крайне тяжелом состоянии, потерял 2 литра крови. Хирург рассказывает, что сердце этого пациента никак не хотело запускаться.
Ранее в американском штате Канзас врачи спасли 10-летнего мальчика, которому шампур для мяса проткнул голову.