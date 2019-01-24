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Поступила с вывихом – потеряла ногу: на Николаевщине женщина стала инвалидом из-за халатности врачей (видео)

16:05, 24 января 2019
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На Николаевщине женщина потеряла ногу из-за врачей / Скриншот - ТСН

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что женщина поскользнулась в своем селе и обратилась к врачам Братской центральной районной больницы. Там ей диагностировали тяжелый вывих ноги. Впрочем, впоследствии выяснилось, что у нее повреждены сосуды.

К областным хирургам пострадавшую отправили только тогда, когда ей стало совсем плохо – нога онемела, а колено распухло. Николаевские врачи спасали уже не ногу, а жизнь женщины – она могла умереть уже через несколько часов.

Пострадавшая и ее родные обвиняют в таком развитии событий районных врачей. Женщине два дня не предоставляли должного обследования, вместо того, чтобы сразу доставить ее в Николаев.

Местный врач-травматолог, осматривавший женщину, уверяет – был уверен, что с ногой все хорошо. По его словам, он консультировался с сосудистым хирургом из Николаева. Областной хирург, в свою очередь, говорит – врачу сразу предлагали транспортировать пациентку в областной центр.

Сын потерпевшей обратился в районную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что под Киевом дети массово отравились в школьном автобусе, двое в реанимации.

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Теги: #Николаевщина#хирург