Поступила с вывихом – потеряла ногу: на Николаевщине женщина стала инвалидом из-за халатности врачей (видео)

Женщине два дня не предоставляли должного обследования, вместо того, чтобы сразу доставить ее в Николаев.

На Николаевщине женщина едва не погибла и потеряла ногу после того, как в местной больнице ее не смогли обследовать должным образом.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что женщина поскользнулась в своем селе и обратилась к врачам Братской центральной районной больницы. Там ей диагностировали тяжелый вывих ноги. Впрочем, впоследствии выяснилось, что у нее повреждены сосуды.

К областным хирургам пострадавшую отправили только тогда, когда ей стало совсем плохо – нога онемела, а колено распухло. Николаевские врачи спасали уже не ногу, а жизнь женщины – она могла умереть уже через несколько часов.

Пострадавшая и ее родные обвиняют в таком развитии событий районных врачей. Женщине два дня не предоставляли должного обследования, вместо того, чтобы сразу доставить ее в Николаев.

Местный врач-травматолог, осматривавший женщину, уверяет – был уверен, что с ногой все хорошо. По его словам, он консультировался с сосудистым хирургом из Николаева. Областной хирург, в свою очередь, говорит – врачу сразу предлагали транспортировать пациентку в областной центр.

Сын потерпевшей обратился в районную прокуратуру.

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