Резко возросло количество отравившихся детей после поездки в школьном автобусе на Киевщине

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

После поездки в школьном автобусе в Барышевском районе на Киевщине 12 учеников госпитализированы с симптомами отравления.

Об этом сообщила полиция области. По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути чувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка.

Известно, что в медицинском учреждении находится 12 учеников.

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В настоящее время сотрудники полиции установили местонахождение школьного автобуса.

Продолжаются процессуальные действия по изъятию транспорта, который в дальнейшем будет направлен на проведение соответствующей автотехнической экспертизы.

С водителем автобуса в настоящее время общаются следователи. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.