Супрун объяснила, как образование влияет на здоровье человека

Здоровые люди лучше и эффективнее работают, в то же время меньше болеют, уверяет Супрун.

Здоровье человека зависит от уровня его образования, поскольку образованные люди могут лучше позаботиться о себе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, исследования показывают, что более образованные люди:

- лучше заботятся о своем здоровье;

- склонны делать более здоровые выборы относительно образа жизни и привычек;

- имеют большую вероятность получить хорошую работу, вместе с этим улучшают свой уровень благосостояния и здоровья;

- чаще занимаются профилактикой болезней;

- имеют качественнее жизнь и живут дольше.

Читайте такжеСупрун объяснила, как в Украине могут объявить эпидемии

"Взаимосвязь образования и здоровья имеет комплексный характер и установленна железно — чем более образованный человек, тем лучшие показатели его здоровья", - подчеркнула Супрун.

"Конечно, образование не влияет на здоровье изолированно. Действуют много факторов - социально-экономических, культурных и природных. Уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье. Интересно, что лучший доступ к медицинским услугам не делает людей здоровыми сам по себе. При условии, что уровень образования низкий, даже доступные медицинские услуги не способны положительно влиять на здоровье человека", - отметила она.

Также и.о. главы Минздрава считает, что уровень образования родителей оказывает значительное влияние на вероятность того, получит ли ребенок прививки и даже на их количество.