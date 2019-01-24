Под Киевом дети массово отравились в школьном автобусе, двое в реанимации

В медицинском учреждении находятся восемь учеников, двое из которых в реанимационном отделении.

На Киевщине во время поездки в школьном автобусе массово отравились дети.

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Они по дороге почувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Сейчас известно, что в медицинском учреждении находятся восемь учеников, двое из которых в реанимационном отделении.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние автотранспорта.

Ранее в поселке Славское (Львовская область) в гостиничном комплексе "Перлина Карпат" в ходе празднования корпоратива IT-компании отравились 11 человек.