Супрун объяснила, как в Украине могут объявить эпидемии

Есть два варианта объявления эпидемии какого-либо заболевания.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что эпидемию заболевания могут объявить в пределах области.

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Об этом она заявила в эфире "Завтрака с 1+1". "Решение об эпидемии какого-либо заболевания принимают в пределах области. Сейчас есть четыре области, в которых эпидемия гриппа. Это на уровне области решают. Мы можем решать вместе с комиссией на уровне государства, но это межведомственная комиссия на уровне Кабмина, в которую входят и ГСЧС, и Минагрополитики, Минздрав и другие", - рассказала и.о. министра.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.