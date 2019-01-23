За неделю от гриппа умерли шесть украинцев (видео)

На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек.

За неделю от гриппа умерли шесть украинцев.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысяч украинцев.

Отмечается, что по стране не превышен эпидемический порог и нет эпидемии гриппа, но в то же время фиксируются повышенные показатели заболеваемости в Черниговской, Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях.

Читайте такжеСмертельная болезнь: в Украине от гриппа за сутки умерли двое людей

"С 14 по 20 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 498,6 на 100 тысяч населения, что на 3,9% меньше эпидемического порога по Украине. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, из них 53,8% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и среди детей до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на прошлой неделе от гриппа умерли шесть человек, а с начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 летальных случаев.