"Болеть некогда": СМИ рассказали о серьезных проблемах в больницах ОРДЛО

На оккупированных территориях - серьезная нехватка кадров в медучреждениях.

В захваченных оккупационным контингентом РФ Донецке и Луганске не хватает врачей.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Недавно звонили коллеги из Донецка и звали вернуться, обещают "золотые горы". Там не хватает специалистов, поэтому, говорят, что болеть местным жителям некогда", - сказал врач одной из больниц Киева на правах анонимности.

Собеседник в Луганске уточнил, что некоторые городские стоматологии перестали работать в выходные дни. "По субботам и воскресеньям уже нет дежурного врача", - добавил местный житель Сергей.

Стоматолог Оксана уточнила, что старается покупать медпрепараты на подконтрольной Украине территории. "Потому, что лучше качество, конечно, еще и дешевле", – объяснила она.