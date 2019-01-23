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"Болеть некогда": СМИ рассказали о серьезных проблемах в больницах ОРДЛО

10:15, 23 января 2019
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Иллюстрация / фото УНИАН

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Недавно звонили коллеги из Донецка и звали вернуться, обещают "золотые горы". Там не хватает специалистов, поэтому, говорят, что болеть местным жителям некогда", - сказал врач одной из больниц Киева на правах анонимности.

Собеседник в Луганске уточнил, что некоторые городские стоматологии перестали работать в выходные дни. "По  субботам и воскресеньям уже нет дежурного врача", - добавил местный житель Сергей.

Стоматолог Оксана уточнила, что старается покупать медпрепараты на подконтрольной Украине территории. "Потому, что лучше качество, конечно, еще и дешевле", – объяснила она.

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Теги: #ОРДЛО#больницы