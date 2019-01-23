В Украине исчезнет разница между государственными и частными больницами: как это произойдет

Государство будет финансировать и коммунальные, и частные больницы.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что разница между государственными и частными больницами в нашей стране вскоре должна исчезнуть.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы делаем конкурентный рынок – куда пациент, туда и финансы. Нацслужба здоровья направляет деньги согласно договорам и количеству предоставляемых услуг. Поэтому человек сможет выбирать любое заведение, в том числе и частное, если оно участвует в программе "Бесплатная диагностика". Просто человек идет туда, где есть квалифицированная помощь. Я думаю, скоро мы вообще забудем о разграничении на государственные и частные учреждения, не будем обращать внимание на форму собственности. Это конкуренция за пациента", – отметил он.

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Минздрав начал подсчитывать, сколько стоит каждая услуга в больнице. И теперь, финансирование здравоохранения зависит от того, где пациенты лечатся и от чего именно. Пока что есть тарифы на первичную медицину: услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров. Если частную больницу устраивают тарифы государства, она может отказаться брать деньги с пациента – лечение оплачивает государство. Для этого медучреждение заключает договор с Национальной службой здоровья Украины.

До 2020 года Минздрав рассчитает тарифы на услуги во всей медицине: сколько стоит визит к окулисту, сколько стоит удалить аппендицит и так далее. И деньги государство будет платить туда, куда пойдут лечиться пациенты, независимо от формы собственности.

Журналисты предполагают, что медучреждения будут бороться за то, чтобы человек пришел лечиться именно к ним. Между государственными и частными больницами разгорится конкуренция. Может оказаться так, что пациенты перейдут в более комфортные частные клиники. Или коммунальные медучреждения подтянутся до уровня частных: сделают ремонт, наведут порядок с очередями, обновят оборудование.

Ранее в Минздраве сообщили, что на сегодняшний день в рамках кампании "Врач для каждой семьи" уже почти 25 млн украинцев заключили декларации с врачами о медицинском обслуживании.