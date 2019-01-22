Протез с гепатитом: у мужчины после операции обнаружили смертельную болезнь (видео)

Врач-хирург отмечает, что заразиться гепатитом во время операции пациент не мог.

Киевлянин, которому заменили бедренный сустав на искусственный, после операции заболел гепатитом и уже год как не может нормально ходить.

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Установить, от чего отекают ноги, не может. Хотя на лечение пациент потратил более 200 тысяч гривень, говорится в сюжете ТСН. Между тем хирург из Черкасс, который его оперировал, свою ошибку исключает.

Первые осложнения, вспоминает Александр, начались через месяц: поднялась температура до 39, хирург по телефону его успокаивал.

Через 5 месяцев у мужчины обнаружили гепатит С, голени и стопы у мужчины отекают до сих пор, ходить нормально он не может.

Отмечается, что установить, заболел ли он гепатитом С во время операции по протезированию, невозможно.