Опасная инфекция в Одесской области: число заболевших детей перевалило за 70 (видео)

За сутки инфекция проявилась у более двух десятков человек.

Число больных корью детей в Одесской области стремительно растет. За сутки слегли еще 23 ребенка.

Сейчас число больных корью детей уже 71, четверо из них в больнице, в том числе и 9-месячный младенец. Состояние одного мальчика тяжелое. Еще 67 больных малышей лечатся дома, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Запорожье заболевшим корью сразу четверо врачей (видео)

Большинство больных - из села Шевченково Килийского района. Но врачи говорят, что болезнь уже вышла за пределы деревни и один ребенок заболел в районном центре. С сегодняшнего дня в учебных и дошкольных заведениях Килии и соседних селах Шевченково и Лесках объявили карантин.

Медики уже установили, что корь на Одесщину попал из Киева. На новогодние праздники к одной из семей приезжали гости из столицы. Затем выяснилось, что один из гостей болел корью.

Накануне сообщалось, что в течение двух дней в селе Шевченково Килийского района Одесской области заболели 48 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Двух из них накануне "скорой" доставили в областную инфекционную больницу с осложнением – пневмонией, остальные дети в состоянии средней тяжести. В двух школах и детском саду Шевченково с понедельника действует карантин. В остальных школах общины всех невакцинированных детей перевели на домашнее обучение.