В Запорожье корью заболели сразу четверо врачей (видео)
16:20, 22 января 2019Страна
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Медики контактировали с одним и тем же пациентом.
Сразу четыре медики заболели корью в Запорожье
Сразу четыре медика заболели корью в Запорожье. По предварительным данным, все контактировали с одним и тем самым больным пациентом.
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Произошло это в частной больнице. Как выяснилось, трое из четырех зараженных медработников не были привиты от кори, передает ТСН.
Сейчас в медучреждении проводят дезинфекцию, всех работников усиленно обследуют, чтобы сделать экстренные прививки от кори. Двух из зараженных медиков пришлось госпитализировать в инфекционную больницу. Их состояние средней тяжести, еще двое лечатся дома.
Как сообщал Центр общественного здоровья Минздрава, на прошлой неделе от осложнений кори умерло трое украинцев.
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