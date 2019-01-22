В Запорожье корью заболели сразу четверо врачей (видео)

Медики контактировали с одним и тем же пациентом.

Сразу четыре медика заболели корью в Запорожье. По предварительным данным, все контактировали с одним и тем самым больным пациентом.

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Произошло это в частной больнице. Как выяснилось, трое из четырех зараженных медработников не были привиты от кори, передает ТСН.

Сейчас в медучреждении проводят дезинфекцию, всех работников усиленно обследуют, чтобы сделать экстренные прививки от кори. Двух из зараженных медиков пришлось госпитализировать в инфекционную больницу. Их состояние средней тяжести, еще двое лечатся дома.

Как сообщал Центр общественного здоровья Минздрава, на прошлой неделе от осложнений кори умерло трое украинцев.