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В Запорожье корью заболели сразу четверо врачей (видео)

16:20, 22 января 2019
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Произошло это в частной больнице. Как выяснилось, трое из четырех зараженных медработников не были привиты от кори, передает ТСН.

Сейчас в медучреждении проводят дезинфекцию, всех работников усиленно обследуют, чтобы сделать экстренные прививки от кори. Двух из зараженных медиков пришлось госпитализировать в инфекционную больницу. Их состояние средней тяжести, еще двое лечатся дома.

Как сообщал Центр общественного здоровья Минздрава, на прошлой неделе от осложнений кори умерло трое украинцев.

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Теги: #Украина#медики#корь в Украине