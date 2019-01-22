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В Луцке из-за отсутствия прививок от кори более тысячи школьников отстранили от учебы

14:43, 22 января 2019
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В Луцке школьников не пускают на учебу без прививок / УНИАН

Об этом во время оперативного совещания заявила заместитель начальника управления образования Луцкого горсовета Татьяна Сылка, сообщает пресс-служба ЛГС.

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По ее словам, директора школ действуют в соответствии с распоряжением председателя Волынской ОГА от 1 ноября 2018 года, в котором говорится о недопущении к учебному процессу детей, не имеющих прививок от кори.

«По состоянию на 21 января 2019 года 1098 детей были отстранены от учебы из-за отсутствия прививок от кори», - отметила она.

Сылка добавила, что в каждом учебном заведении решение о недопущении невакцинированных детей к учебе принимается по решению педагогического совета.

В свою очередь главный врач КП «Луцкая городская детская поликлиника» Оксана Лещинская отметила, что с начала года корью в Луцке заболели 53 ребенка, также зафиксировано более 3 тысяч случаев игнорирования родителями уведомлений медицинских служб школ о необходимости проведения прививок.

«Только вакцинация и ревакцинация является надежным способом предотвращения вспышки кори. Поэтому отстранение детей от процесса учебы является необходимым шагом, ведь корь очень быстро передается воздушно-капельным путем, и заразиться очень легко», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Одесской области резко возросло количество заболевших корью детей.

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Теги: #Луцк#корь