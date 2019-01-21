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Украинцам дали советы, как избежать йододефицита

10:12, 21 января 2019
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Создать избыток йода в организме достаточно сложно / фото facebook.com/moz.ukr

Йод необходим человеку на протяжении всей жизни. Этот микроэлемент необходим организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Большинство украинцев ежедневно потребляет 40-80 мкг йода в сутки. Суточная же потребность в йоде для женщин составляет 150-300 мкг, для мужчин — до 300 мкг, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Нормы потребления йода для детей: до 6 лет — 90 мкг, а в возрасте 6-12 лет — 120 мкг. 1 мкг - это 1 миллионная часть грамма.

Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки.

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"Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную. Также включите в ежедневный рацион морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и др.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи", - советуют в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что недостаток йода в организме приводит к:

▪️ ощущению постоянной усталости, слабости, депрессии;

▪️ увеличению щитовидной железы (зобу);

▪️ задержке роста у детей;

▪️ задержке интеллектуального развития у детей;

▪️ снижению умственной активности у взрослых;

▪️ нарушению обменных процессов;

▪️ угрозе прерывания беременности;

▪️ неонатального гипотиреоза;

▪️ раку щитовидной железы;

▪️ ухудшению памяти, слуха;

▪️ повышению холестерина;

▪️ сухости кожи, потери ее эластичности;

▪️ нарушению работы кишечника;

▪️ ощущению холода;

▪️ резкому снижению или повышению массы тела;

▪️ отекам;

▪️ выпадению волос и тому подобное.

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Теги: #Минздрав