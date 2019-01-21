Украинцам дали советы, как избежать йододефицита

Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.

Йод необходим человеку на протяжении всей жизни. Этот микроэлемент необходим организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Большинство украинцев ежедневно потребляет 40-80 мкг йода в сутки. Суточная же потребность в йоде для женщин составляет 150-300 мкг, для мужчин — до 300 мкг, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Нормы потребления йода для детей: до 6 лет — 90 мкг, а в возрасте 6-12 лет — 120 мкг. 1 мкг - это 1 миллионная часть грамма.

Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки.

Читайте такжеКлубника повысит иммунитет и компенсирует недостаток йода в организме - медики

"Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную. Также включите в ежедневный рацион морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и др.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи", - советуют в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что недостаток йода в организме приводит к:

▪️ ощущению постоянной усталости, слабости, депрессии;

▪️ увеличению щитовидной железы (зобу);

▪️ задержке роста у детей;

▪️ задержке интеллектуального развития у детей;

▪️ снижению умственной активности у взрослых;

▪️ нарушению обменных процессов;

▪️ угрозе прерывания беременности;

▪️ неонатального гипотиреоза;

▪️ раку щитовидной железы;

▪️ ухудшению памяти, слуха;

▪️ повышению холестерина;

▪️ сухости кожи, потери ее эластичности;

▪️ нарушению работы кишечника;

▪️ ощущению холода;

▪️ резкому снижению или повышению массы тела;

▪️ отекам;

▪️ выпадению волос и тому подобное.