В гостиничном комплексе на Львовщине отравились 11 человек

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

В поселке Славское (Львовская область) в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" в ходе празднования корпоратива IT-компании отравились 11 человек.

Об этом сообщается на сайте ГУ Госпродпотребслужбы Львовской области.

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«13.01.18 г. в гостиничном комплексе «Жемчужина Карпат» ООО «Резорт Жемчужина Карпат» в пгт. Славское Сколевского района ул. И.Франка,43Б за медицинской помощью обратилось 11 взрослых человек. Всем установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие от госпитализации отказались и выехали из гостиничного комплекса по месту жительства (г. Киев, Киевская обл., Черкасская обл, и город Баку).

Ведомство установило, что в отеле проводился корпоратив ИТ-компании, в котором принимали участие 41 человек.

“Питались в течение 11.01.2019 г.-12.01.2019 г. в учреждении (завтраки и банкет-ужин), обеды – за пределами учреждения”, - отметили в Госпродпотребслужбы.

Специалисты ведомства провели внеплановую проверку ресторана гостиничного комплекса, с отбором проб продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды. Проведено внезапное обследование персонала.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки.

Ранее сообщалось, что в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области от отравления умер мужчина, еще трое человек были госпитализированы.