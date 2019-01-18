В Чернигове из-за гриппа в школах продлили каникулы еще на неделю

Ожидается, что учебный процесс в областном центре будет восстановлен 28 января, если ситуация не ухудшится.

В Чернигове из-за заболеваемости гриппом в школах продлили дополнительные каникулы еще на неделю.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Ломако на своей странице в сети Facebook.

«В связи со сложным течением и большим количеством больных гриппом вынужденные каникулы в школах Чернигова продолжатся еще минимум неделю. Берегите себя и не болейте!», - сообщил он.

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Ожидается, что учебный процесс в областном центре будет возобновлен 28 января, если ситуация не ухудшится.

Как сообщил во время брифинга в горсовете начальник управления здравоохранения Владислав Кухар в последнюю неделю гриппом и ОРВИ в областном центре заболели 3,4 тыс. человек, в том числе 1645 детей.

«Очень опасные осложнения, поэтому мы продлили ограничительные меры», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ограничительные меры в образовательных и медицинских учреждениях Чернигова из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ введены с 14 января. По официальным данным, от осложнений гриппа в городе умерли 4 человека, в том числе беременная женщина.